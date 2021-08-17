Новый стилус Samsung оказался несовместим со старыми смартфонами Galaxy

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Сегодня в 15:26
Новый стилус Samsung оказался несовместим со старыми смартфонами GalaxyРечь об S Pen Fold Edition
Samsung Galaxy Z Fold3 стал первым складным смартфоном с поддержкой стилуса S Pen. Под него разработали специальные версии S Pen Pro и S Pen Fold Edition. Как оказалось, последний не работает с другими устройствами Galaxy.
S Pen Fold Edition не функционирует в паре с обычным смартфоном Galaxy S21 Ultra. Телефон обнаруживает стилус, но он не работает должным образом — почему-то только в режиме ластика.
К счастью, S Pen Pro совместим с другими устройствами, если не забыть переключить его в правильный режим. Пока неясно, сможет ли решить проблему обновление программного обеспечения S21 Ultra (и Notes).
Напомним, Galaxy Z Fold3 также получил подэкранную селфи-камеру, а ещё совершенно новую OLED-панель без поляризационного слоя.