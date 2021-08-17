Новый стилус Samsung оказался несовместим со старыми смартфонами Galaxy

S Pen Fold Edition не функционирует в паре с обычным смартфоном Galaxy S21 Ultra. Телефон обнаруживает стилус, но он не работает должным образом — почему-то только в режиме ластика.

К счастью, S Pen Pro совместим с другими устройствами, если не забыть переключить его в правильный режим. Пока неясно, сможет ли решить проблему обновление программного обеспечения S21 Ultra (и Notes).

Напомним, Galaxy Z Fold3 также получил подэкранную селфи-камеру, а ещё совершенно новую OLED-панель без поляризационного слоя.