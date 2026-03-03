Новый Tecno Camon 50 Ultra 5G получил рекордные 146 баллов DXOMARK

Лаборатория DXOMARK поставила Camon 50 Ultra 146 баллов. Это лучший результат среди всех смартфонов стоимостью до 600 долларов. Экспертам также понравилась портретная съемка — 142 балла. «Секрет» в технологии Universal Tone. Она помогает камере точно передавать оттенки кожи.

Оба смартфона соответствуют стандартам IP68 и IP69K. То есть полная защита от пыли и погружения в воду на глубину до 2 метров. Также устройства не боятся мощных струй воды и соответствуют военному стандарту надежности MIL-STD-810.

Другие характеристики Camon 50 Ultra: экран 6,78 дюйма, AMOLED, частота обновления 144 Гц, защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, камеры три — основная 50 Мп (со стабилизацией), телеобъектив 50 Мп с 3-кратным зумом и ультраширокоугольная 8 Мп, фронтальная камера 50 Мп, процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, аккумулятор до 6500 мАч, быстрая зарядка 45 Вт Модель Camon 50 чуть проще: у нее двойная основная камера, фронталка на 32 Мп и процессор MediaTek Helio G200, но сохранен емкий аккумулятор.

Оба телефона поддерживают функцию записи видео в 4K.