Новый топовый смартфон Xiaomi разобрали перекупщики

Сообщается, что стартовую партию Xiaomi Mi 11 Ultra раскупили за считанные минуты. Активными покупателями были перекупщики. Они уже начали предлагать девайс по завышенным ценам. Официальные цены Mi 11 Ultra колеблются в пределах от $910 до $1065. Перекупщики же выставили цены $1100.

Напомним, Xiaomi Mi 11 Ultra получил лучшую, по словам компании, камеру, дополнительный экран рядом с ней, 6,81-дюймовый основной AMOLED-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки и по проводам, и без проводов.