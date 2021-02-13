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Сегодня в 16:53
Новый «убийца флагманов» Redmi окажется тонким
Несмотря на большой аккумулятор
В сети появились новые подробности о грядущем «убийце флагманов» Redmi K40. Благодаря базе данных китайского регулятора TENAA стали известны габариты устройства.
Сообщается, что габариты Redmi K40 таковы — 163,7 x 76,4 x 7,8 мм. То есть модель будет достаточно тонкой для смартфона, оснащённого аккумулятором на 4500 мАч.
Также источник сообщает характеристики экрана Redmi K40. Смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
Недавно в сети также появилось фото модели Redmi K40 Pro. Смартфон очень похож на флагман материнской компании Xiaomi Mi 11.
Gizchina
Анонс серии Redmi K40 ожидается уже скоро — 25 февраля.