Новый «убийца флагманов» Redmi окажется тонким

Сообщается, что габариты Redmi K40 таковы — 163,7 x 76,4 x 7,8 мм. То есть модель будет достаточно тонкой для смартфона, оснащённого аккумулятором на 4500 мАч.

Также источник сообщает характеристики экрана Redmi K40. Смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Недавно в сети также появилось фото модели Redmi K40 Pro. Смартфон очень похож на флагман материнской компании Xiaomi Mi 11.