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Новый «убийца флагманов» Xiaomi Redmi утёк в сеть
Будет самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 888
Xiaomi уже представила свой флагманский смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 888. Настал черёд бренда Redmi показать своего «убийцу флагманов» на этой же платформе. В сети наконец появилась информация об устройстве.
Сообщается, что кодовое имя смартфона Haydn, а модельный номер — K11. Похоже, бренд решил отказаться от именования в стиле K40, и серия теперь будет называться иначе. В имени «K11» также прослеживается связь со смартфоном материнской компании Xiaomi — Mi 11.
Что касается устройства Redmi, то ему обещают небольшой вырез под фронталку в экране и заднюю панель в дизайне K30S с некоторыми изменениями. Следующее поколение «убийцы флагманов» выйдет в двух версиях: с процессором Snapdragon 888 и 100 Мп камерой, а также с процессором Dimensity 1000 и 64-Мп камерой.
Скорее всего, Redmi K11 будет самым дешёвым смартфоном с платформой Snapdragon 888 на рынке.