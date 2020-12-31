Новый «убийца флагманов» Xiaomi Redmi утёк в сеть

Сообщается, что кодовое имя смартфона Haydn, а модельный номер — K11. Похоже, бренд решил отказаться от именования в стиле K40, и серия теперь будет называться иначе. В имени «K11» также прослеживается связь со смартфоном материнской компании Xiaomi — Mi 11.

Что касается устройства Redmi, то ему обещают небольшой вырез под фронталку в экране и заднюю панель в дизайне K30S с некоторыми изменениями. Следующее поколение «убийцы флагманов» выйдет в двух версиях: с процессором Snapdragon 888 и 100 Мп камерой, а также с процессором Dimensity 1000 и 64-Мп камерой.

Скорее всего, Redmi K11 будет самым дешёвым смартфоном с платформой Snapdragon 888 на рынке.