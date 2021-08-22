Новый удешевлённый флагманский смартфон OnePlus 9RT рассекречен до премьеры

Устройство будет оснащаться 6,55-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем от Samsung разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора тут выступает Snapdragon 870, есть аккумулятор на 4500 мАч, поддерживается 65-Вт быстрая зарядка. Во фронтальной камере стоит датчик на 16 Мп, в основной — сенсоры на 50 Мп + 16 Мп + 2 М.

Смартфон будет покрыт стеклом Gorilla Glass, получит NFC-модуль для бесконтактной оплаты.

За версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти попросят 2999 юаней (около 34 тысяч рублей), а за 12 ГБ + 256 ГБ — 3599 юаней (почти 41 тысячу рублей).