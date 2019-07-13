Новый Xiaomi на чистом Android начали продавать в сети

Согласно описанию в Giztop, Xiaomi Mi A3 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665, имеет 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера устройства тройная на 48+8+2 Мп. Фронтальная камера имеет датчик на 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 4030 мАч. Диагональ AMOLED-экрана — 6.08 дюйма. Таким образом, модель, и правда, повторяет характеристики CC9e. Вариант с 4 ГБ + 64 ГБ Giztop предлагает за $229 (около 14 440 рублей).

Официально же Xiaomi сегодня выпустила тизерный ролик о камере Xiaomi Mi A3, подтвердив, что та будет тройной. Также сегодня в сети появилась подборка рендеров устройства. Что ж, и тут сходство с CC9e очевидно. Дебютировать Mi A3 должен в ближайшие недели в Европе.