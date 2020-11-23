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Новый Xiaomi Poco M3 получит батарею на 6000 мАч
Анонс уже завтра
Xiaomi выпустила новые тизеры в преддверии анонса смартфона Poco M3, который состоится 24 ноября. Из рекламных плакатов стало ясно, что устройство получит батарею на 6000 мАч.
Под слоганом «Больше, чем вы ожидаете» («More than you expect») Xiaomi раскрыла также, что у смартфона будет основной датчик изображения на 48 Мп. Система камер будет, кстати, трёхмодульной.
Ранее Xiaomi подтвердила, что у Poco M3 будет экран диагональю 6,53 дюйма и процессор Snapdragon 662. Инсайдеры также говорят, что устройство получит 4 ГБ оперативной памяти и боковой сканер отпечатков пальцев.
Скорее всего, Poco M3 — это глобальная версия китайской Redmi Note 9 4G. Впрочем, следует дождаться завтрашнего дня и посмотреть анонс.