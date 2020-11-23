Новый Xiaomi Poco M3 получит батарею на 6000 мАч

Под слоганом «Больше, чем вы ожидаете» («More than you expect») Xiaomi раскрыла также, что у смартфона будет основной датчик изображения на 48 Мп. Система камер будет, кстати, трёхмодульной.

Ранее Xiaomi подтвердила, что у Poco M3 будет экран диагональю 6,53 дюйма и процессор Snapdragon 662. Инсайдеры также говорят, что устройство получит 4 ГБ оперативной памяти и боковой сканер отпечатков пальцев.

Скорее всего, Poco M3 — это глобальная версия китайской Redmi Note 9 4G. Впрочем, следует дождаться завтрашнего дня и посмотреть анонс.