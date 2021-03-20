Новый Xiaomi Poco X3 Pro раскрыт полностью

Случилось это благодаря размещению в официальном интернет-магазине Xiaomi на вьетнамской площадке Shopee.

Poco X3 Pro получил 6,67-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. В дисплее будет вырез под фронтальную камеру. Смартфон защищён стеклом Gorilla Glass 6. В качестве аппаратной у него выступает процессор Qualcomm Snapdragon 860.

У Poco X3 Pro будет продвинутая система охлаждения. Поддержки 5G у него не будет. То есть, вероятно, смартфон будет продаваться в России, для которой 5G как раз не актуален.

Устройство будет доступно в конфигурациях с 6 и 8 ГБ оперативной памяти и 128 и 256 ГБ постоянной. Можно будет расширить хранилище до 1 ТБ с помощью карты MicroSD.

Что касается основных камер, то у Poco X3 Pro их четыре. Главный датчик — 48-Мп, есть ещё 8-Мп ультраширокоуголка и две камеры на 2 Мп. Селфи-камера тут 20-Мп. Смартфон оснащён батареей на 5160 мАч. Есть поддержка быстрой 33-Вт зарядки. Выйдет с Android 11 из коробки.

Цены тоже известны. Версия с 8 ГБ оперативки оценена в примерно $348. Версия с 6 ГБ — в менее чем $300.

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