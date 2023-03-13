Новый Xiaomi Redmi Note 12S может быть тем же Redmi Note 11S, но с зарядкой 67 Вт

Новый Xiaomi Redmi Note 12S может быть тем же Redmi Note 11S, но с зарядкой 67 ВтСмартфон прошёл сертификацию
Ранее в этом месяце надёжный информатор сообщил , что Xiaomi готовится выпустить Redmi Note 12S в Европе. Он намекнул, что устройство будет работать на чипсете MediaTek. Теперь устройство заметили в базе данных FCC.
Фото: Xiaomi
Таинственный смартфон под брендом Redmi был замечен на сайте FCC. Этот телефон имеет номер модели 2303CRA44A. В документации FCC также указано, что Redmi Note 11S является оригинальной версией 2303CRA44A. Однако новый вариант поставляется с парой изменений.
Так, вероятный Redmi Note 12S будет поставляться в комплекте с другим зарядным устройством мощностью до 67 Вт. У Redmi Note 11S было 33-Вт устройство.
В остальном Redmi Note 12S сохранит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей FHD + 90 Гц, SoC MediaTek Helio G96, боковой сканер отпечатков пальцев, два стереодинамика, 3,5-мм разъём для наушников.