Новый японский люкс-смартфон Sony Xperia 1 VI протестировали в России

Sony Xperia 1 VI по сравнению с предшественником теперь стал не таким вытянутым, у него больше нет 4К-дисплея, который всё равно работал лишь при определённых условиях. Кроме того, приложение для камеры осталось только одно, а не три, как раньше.

Особенность камер Xperia 1 VI состоит в том, что они работают без особого использования искусственного интеллекта. В результате снимки получаются практически без обработки.

Сканер отпечатков пальцев находится у новинки сбоку. Хотя у флагманов обычно располагается он в экране. Дисплей у Xperia 1 VI с диагональю 6,5 дюйма.

В коробке со смартфоном нет ничего вообще. То есть вы в буквальном смысле покупаете лишь Sony Xperia 1 VI. Зарядку поддерживает устройство максимум на 30 Вт. Полный цикл заряда занимает 1,5 часа.

Работает флагман на Snapdragon 8 Gen 3. Однако он теряет 5% заряда при тестировании в AnTuTu. Также у него довольно плохой результат троттлинг-теста, хоть и греется он где-то до 40−42 градусов Цельсия.

Есть проблемы у Xperia 1 VI с ШИМом. Звучание у него полноценное, со всеми частотами. При этом работает смартфон на «голом» Android, без собственной оболочки. Возможно, поэтому у него нет также галереи: вместо него используется приложение от Google.