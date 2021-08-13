Новый закон заставит Apple сделать зарядку в смартфонах такой же, как на Android

Закон установит единый разъём зарядки для всех мобильных телефонов и других устройств во всех странах Европейского Союза. Ожидается, что этот шаг в первую очередь коснётся Apple, поскольку многие популярные устройства Android уже поставляются с портами USB-C.

В 2018 году Европейская комиссия уже пыталась ввести закон. Тогда Apple заявила, что его внедрение создаст множество мусора, так как потребители будут вынуждены перейти на новые кабели. После этого Европейская комиссия провела исследование и узнала, что половина продаваемый зарядных кабелей имеют разъёмы USB micro-B, 29% — USB-C, а 21% — Lightning. В итоге члены комиссии проголосовали за внедрение единого разъёма.