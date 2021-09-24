Новый закон заставит производителей убрать зарядные устройства из коробок всех смартфонов

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Новый закон заставит производителей убрать зарядные устройства из коробок всех смартфоновТак хотят помочь окружающей среде
Европейская комиссия выпустила новый пресс-релиз, который касается стандартизации разъёмов для зарядки в устройствах. В нём также предлагается «отделить продажу зарядных устройств» от продажи смартфонов, планшетов, камер и т.д.
Комиссия официально предложила четыре вещи:
- сделать USB-C стандартным разъёмом для зарядки;
- стандартизировать технологию быстрой зарядки;
- убрать зарядное устройство из коробки со смартфоном и др. аппаратами. Комиссия заявляет, что потребители в ЕС уже имеют в среднем три зарядных устройства;
- лучше информировать потребителей об используемых зарядных технологиях.
По данным Европейской комиссии, европейцы ежегодно тратят 2,4 млрд евро на зарядные устройства, не входящие в комплект поставки. Кроме того, ежегодно отходами становятся около 11 000 тонн зарядных устройств.