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Новый закон заставит производителей убрать зарядные устройства из коробок всех смартфонов

Так хотят помочь окружающей среде
Европейская комиссия выпустила новый пресс-релиз, который касается стандартизации разъёмов для зарядки в устройствах. В нём также предлагается «отделить продажу зарядных устройств» от продажи смартфонов, планшетов, камер и т.д.
Новый закон заставит производителей убрать зарядные устройства из коробок всех смартфонов

Комиссия официально предложила четыре вещи:

  • сделать USB-C стандартным разъёмом для зарядки;
  • стандартизировать технологию быстрой зарядки;
  • убрать зарядное устройство из коробки со смартфоном и др. аппаратами. Комиссия заявляет, что потребители в ЕС уже имеют в среднем три зарядных устройства;
  • лучше информировать потребителей об используемых зарядных технологиях.

По данным Европейской комиссии, европейцы ежегодно тратят 2,4 млрд евро на зарядные устройства, не входящие в комплект поставки. Кроме того, ежегодно отходами становятся около 11 000 тонн зарядных устройств.