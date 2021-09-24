Новый закон заставит производителей убрать зарядные устройства из коробок всех смартфонов

Так хотят помочь окружающей среде

Европейская комиссия выпустила новый пресс-релиз, который касается стандартизации разъёмов для зарядки в устройствах. В нём также предлагается «отделить продажу зарядных устройств» от продажи смартфонов, планшетов, камер и т.д.