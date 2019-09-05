Новый защищённый телефон от Nokia выдержит и «огонь», и воду

Падения ему не страшны с высоты 1,8 метра. Телефон также спокойно может находиться под водой на глубине 1,5 метра до 30 минут. Устройство защищено от песка и пыли, выдерживает температуру от -20 до 55 градусов по Цельсию. Ему нипочём высокая влажность, низкое давление, прямые лучи солнца и шум.

Рифлёный корпус телефона выполнен из композитных материалов, имеет резиновый бампер и противоскользящее покрытие. Может проработать 30 дней в режиме ожидания и 12 часов в режиме разговора. Оснащён фонарём мощностью 207 Люмен.

Работает с голосовым помощников Google Assistant, который вызывается горячей клавишей.

Nokia 800 Tough поступит в продажу в октябре по цене 109 евро.