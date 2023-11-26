Новых хит от Meizu: новейший Meizu 21 предзаказали уже 250000 раз

19:36, 26 ноября 2023
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Новых хит от Meizu: новейший Meizu 21 предзаказали уже 250000 разРекорд
Meizu 21 готовится к релизу 30 ноября. При этом, как сообщают СМИ, на него было сделано рекордное количество предварительных заказов (250000). Он к тому же собирается превзойти своего предшественника, Meizu 20, своими характеристиками.
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Эксклюзивные бонусы, включая расширенную гарантию, защиту экрана, скидку на смарт-очки и многое другое, подслащивают сделку для жаждущих покупателей.
Meizu 21 демонстрирует неплохие технические характеристики: OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 4800 мАч.
Смартфон также набрал впечатляющий балл в тесте AnTuTu — 2,23 миллиона, зарекомендовав себя как сильный конкурент на рынке.