Новым Google Pixel пророчат лучший экран и восьмикратный зум

Предполагается, что Pixel 4 будет оснащён многомодульной основной камерой с датчиками на 12 и 16 Мп. Согласно новым слухам, камера получит режим Motion Mode. Это значит, что смартфон сможет снимать движущиеся объекты так, чтобы они получались чёткими, а фон размытым. Кроме того, камера Pixel 4 будет иметь восьмикратный зум, который может стать комбинацией оптического зума и опции Super Res Zoom.

Другие слухи подтверждают старый о том, что экран Pixel 4 будет поддерживать кадровую частоту в 90 Гц. Пока смартфонов с такими дисплеями насчитываются единицы. И ещё одни фотографии указывают на то, что телефоны Google будут поставляться с 6 ГБ оперативной памяти.