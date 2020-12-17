Новым смартфонам на Android увеличат срок обновления системы до трёх лет

То есть будущие смартфоны на Snapdragon будут поддерживать до четырёх версий Android: ту, что была установлена на релизе + три новых версии впоследствии.

Программа начнёт работать с платформы Snapdragon 888. GSMArena отмечает, что это является для компаний огромным шагом в политике обновлений ПО. До сих пор только смартфоны Google Pixel получали обновления системы и безопасности в течение трёх лет.

Google утверждает, что все чипсеты Qualcomm, которые выйдут с устройством под управлением Android 11 получат расширенную поддержку обновлений ПО.