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Сегодня 17:31
Новым смартфонам на Android увеличат срок обновления системы до трёх лет
Такое было раньше только с Google Pixel
Google и Qualcomm объединились, чтобы позволить смартфонам на процессорах Snapdragon получать обновления Android в течение трёх лет, а также обновления безопасности в течение четырёх лет.
То есть будущие смартфоны на Snapdragon будут поддерживать до четырёх версий Android: ту, что была установлена на релизе + три новых версии впоследствии.
Программа начнёт работать с платформы Snapdragon 888. GSMArena отмечает, что это является для компаний огромным шагом в политике обновлений ПО. До сих пор только смартфоны Google Pixel получали обновления системы и безопасности в течение трёх лет.
Google утверждает, что все чипсеты Qualcomm, которые выйдут с устройством под управлением Android 11 получат расширенную поддержку обновлений ПО.