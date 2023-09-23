Ну и какой смысл от титана? iPhone 14 оказался крепче iPhone 15

В ходе испытаний на падение закругленные титановые грани iPhone 15 Pro, похоже, привели к распространению удара на переднее и заднее стекло, что привело к появлению паутинных трещин. С другой стороны, ободок из нержавеющей стали iPhone 14 Pro, хотя на нем быстрее появляются вмятины и царапины, обеспечивает лучшую структурную целостность, что в конечном итоге позволяет сохранить телефон в лучшем состоянии.

Свойства нержавеющей стали как материала позволяют ей в некоторой степени выполнять роль амортизатора, изгибаясь под нагрузкой, в то время как титан является более жестким материалом, что приводит к рассеиванию ударов на другие участки устройства.