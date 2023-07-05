Nubia опередила OnePlus: предпродажи первого в мире смартфона с 24 ГБ «оперативки» начались

Nubia опередила OnePlus: предпродажи первого в мире смартфона с 24 ГБ «оперативки» началисьСтоит такое удовольствие недешево
Nubia представила смартфоны серии Red Magic 8S Pro. Ходили слухи, что OnePlus Ace 2 Pro может стать первым смартфонов с 24 ГБ ОЗУ, но Nubia их опередила. Да, Red Magic 8S Pro первым обзаведется таким количеством «оперативки».
Серия Red Magic 8S Pro оснащена 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480×1116 и камерой под дисплеем (UDC). Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касаний 960 Гц, пиковую яркость 1300 нит и 10-битную глубину цвета. Он также оснащен ультратонким дактилоскопическим датчиком седьмого поколения под дисплеем (с функцией определения частоты сердечных сокращений). Соотношение экрана к корпусу - 93,7%.
Что касается производительности, Red Magic 8S Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Leading Version (тактовая частота 3,36 ГГц) и набрал 1 713 658 баллов в бенчмарке AnTuTu. Red Magic 8S Pro+ оснастили 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, использующего технологию LPDDR5X+UFS4.0. В устройстве используется система охлаждения ICE 12.0 Magic Cooling System с внутренним вентилятором.
Red Magic 8S Pro оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 80 Вт, обеспечивая полную зарядку всего за 35 минут. Версия Pro+ имеет встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 165 Вт, обеспечивающий полную зарядку за 14 минут.
Серия также оснащена 16-Мп фронтальной камерой и задним модулем, состоящим из 50-Мп основной камеры, 8-Мп сверхширокоугольного объектива и 2-Мп макрообъектива.
Стоимость серии Red Magic 8S Pro начинается с 3 999 юаней (около 50 тысяч рублей), предзаказы уже стартовали. Но за версию с 24 ГБ ОЗУ будьте готовы заплатить в два раза больше