Nubia опередила OnePlus: предпродажи первого в мире смартфона с 24 ГБ «оперативки» начались

Что касается производительности, Red Magic 8S Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Leading Version (тактовая частота 3,36 ГГц) и набрал 1 713 658 баллов в бенчмарке AnTuTu. Red Magic 8S Pro+ оснастили 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, использующего технологию LPDDR5X+UFS4.0. В устройстве используется система охлаждения ICE 12.0 Magic Cooling System с внутренним вентилятором.

Red Magic 8S Pro оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 80 Вт, обеспечивая полную зарядку всего за 35 минут. Версия Pro+ имеет встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 165 Вт, обеспечивающий полную зарядку за 14 минут.

Серия также оснащена 16-Мп фронтальной камерой и задним модулем, состоящим из 50-Мп основной камеры, 8-Мп сверхширокоугольного объектива и 2-Мп макрообъектива.