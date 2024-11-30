Nubia представила первый смартфон на Snapdragon 8 Elite

Z70 Ultra может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая 6,85-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 6 150 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и тройной набор камер. Основная камера включает 64-Мп телеобъектив, дополненный двумя 50-Мп сенсорами для стандартных и сверхшироких снимков, а также регулируемую физическую диафрагму для улучшенной съемки в реальных условиях.

Что касается памяти, то Z70 Ultra предлагает конфигурации с 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти, а также варианты хранения данных на 256, 512 или 1 ТБ, хотя о возможности расширения памяти ничего не говорится. Примечательно, что устройство работает под управлением Android 15.

Цены на Z70 Ultra начинаются от $ 829, а поставки ожидаются с 5 декабря.