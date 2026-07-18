Nubia представила «первый в мире» смартфон со встроенным ИИ-агентом NaviX Ultra

Опубликовано 18 июля 2026, 15:461 мин.
Nubia представила «первый в мире» смартфон со встроенным ИИ-агентом NaviX UltraПока без цены
Nubia показала NaviX Ultra. Устройство, по словам компании, первым получило встроенный ИИ, способного действовать самостоятельно. Сам смартфон пока не имеет раскрытых характеристик, Nubia лишь продемонстрировала его дизайн и ключевую особенность.
© nubia
Вместо обычного голосового помощника NaviX Ultra работает на платформе Doubao. Мобильный ассистент, который якобы может не просто отвечать на вопросы, а выполнять сложные действия за пользователя.
Тыльная камера тоже необычна: три объектива расположены в горизонтальном блоке, напоминающем Google Pixel. Доступны четыре цвета: голубой, чёрный, фантазийный и белый.
Когда именно смартфон поступит в продажу и сколько будет стоить, тоже неизвестно.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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