Nubia Z60 Ultra – новый камерофон, который без проблем снимает звезды

Nubia Z60 Ultra – новый камерофон, который без проблем снимает звездыДаже если вы их не видите
Новейшее творение ZTE, смартфон Nubia Z60 Ultra, обещает улучшенные возможности астрофотографии. Так, президент Nubia Technology Co. Ни Фей (Ni Fei) поделился с миром возможностями грядущего устройства.
На снимке, которым поделился Ни Фей, запечатлено ночное небо на высоте 4200 метров и при прохладной температуре -10 градусов Цельсия. Снимок, как можно понять по подписи, был сделан на Z60 Ultra, что дает нам возможность убедиться в его астрономических возможностях. Ни Фей сообщил, что Z60 Ultra будет оснащен передовым широкоугольным объективом.
Хотя Nubia еще не сообщила официальную дату выхода смартфона, инсайды говорят о том, что его все-таки стоит подождать: фронтальная камера под дисплеем, 35-мм объектив и лучшая в отрасли матрица для оптимальной стабилизации изображения.