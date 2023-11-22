Nubia Z60 Ultra – новый камерофон, который без проблем снимает звезды

На снимке, которым поделился Ни Фей, запечатлено ночное небо на высоте 4200 метров и при прохладной температуре -10 градусов Цельсия. Снимок, как можно понять по подписи, был сделан на Z60 Ultra, что дает нам возможность убедиться в его астрономических возможностях. Ни Фей сообщил, что Z60 Ultra будет оснащен передовым широкоугольным объективом.

Хотя Nubia еще не сообщила официальную дату выхода смартфона, инсайды говорят о том, что его все-таки стоит подождать: фронтальная камера под дисплеем, 35-мм объектив и лучшая в отрасли матрица для оптимальной стабилизации изображения.