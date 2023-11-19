Nubia Z60 Ultra переосмыслит фотографию на смартфонах: камера под дисплеем и мегасенсор

Nubia Z60 Ultra переосмыслит фотографию на смартфонах: камера под дисплеем и мегасенсорКонкурентам стоит поднапрячься
Nubia собирается совершить прорыв в области фотосъемки с помощью своего нового флагмана Z60 Ultra. Утечки, полученные от Digital Chat Station, свидетельствуют о потрясающих характеристиках камеры, включая фронтальную камеру под дисплеем и колоссальный 35-мм объектив. Более того, ультраширокоугольная камера оснащена ведущим в отрасли сенсором Sony. Оптическая стабилизация изображения (OIS) также предусмотрена.
Дебют Z60 Ultra запланирован на декабрь, он будет работать на мощном чипе Snapdragon 8 Gen 3, что поставит его в прямую конкуренцию с другими «тяжеловесами» отрасли. Хотя подробности об основной камере пока не разглашаются, предыдущие утечки намекали на 1-дюймовый сенсор Sony IMX989. По мере того, как растет ожидание, новейшее предложение Nubia готово дать фору таким компаниям, как Xiaomi, Vivo, OnePlus и другим.