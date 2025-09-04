Телефоны
Nubia Z80 Ultra получит мощнейшую камеру и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Nubia в октябре представит игровой смартфон Red Magic 11, но будет и другая новинка — флагман Z80 Ultra, ориентированный на фотографию. Недавно устройство с номером модели NX741J прошло сертификацию в китайском ведомстве MIIT.
По данным инсайдера Smart Pikachu, Nubia Z80 Ultra получит усовершенствованную перископическую камеру и специальную «фотографическую» основную камеру, рассчитанную на любителей мобильной съёмки. Смартфон будет оснащён новым безрамочным дисплеем, скорее всего с фронтальной камерой под экраном — как у предыдущей модели.

Отдельно отмечается аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч. В основе устройства ожидается новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако остальные характеристики пока не раскрываются.

Учитывая уже пройденную сертификацию, Z80 Ultra может дебютировать в Китае уже в октябре.

