Nubia Z80 Ultra прошёл тестирование в Geekbench перед запуском

Модель с номером NX741J подтвердила использование процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 16. В тестах Geekbench смартфон набрал 3 669 баллов в одноядерном режиме и 11 309 — в многоядерном. Сертификация 3C показала поддержку быстрой зарядки до 94,5 Вт, хотя вероятно устройство будет работать с проводной зарядкой 90 Вт.

Особенностью Z80 Ultra станет полностью безрамочный экран с фронтальной камерой под дисплеем. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с объективом 35 мм, ультраширокоугольный объектив 1/1,55″ и перископическую телефото-камеру.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 7 100 мА·ч. Остальные характеристики пока остаются неизвестными.