Нужно больше различий: чем iPhone 16 Pro будет отличаться от базового iPhone 16

По его словам, Apple планирует усилить различия между стандартными и Pro-версиями своих смартфонов.

Основное отличие заключается в модемах: iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены модемом Snapdragon X75, в то время как базовые модели iPhone 16 сохранят модем Snapdragon X70.

Этот шаг, как считает господин Пу, призван усилить различия между двумя вариациями смартфонов Apple.

Стоит отметить, что Snapdragon X75 был представлен компанией Qualcomm в феврале 2023 года и является первым в мире продуктом, поддерживающим «5G Advanced-ready». Данный модем обещает скорость загрузки до 10 Гбит/сек, что делает его одним из самых быстрых на рынке.