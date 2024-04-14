Нужно ли вашему Mac больше оперативной памяти? Apple считает, что нет

В недавнем интервью руководитель отдела маркетинга Mac Эван Байз утверждает, что 8 ГБ достаточно для «большинства пользователей» и их повседневных задач, включая просмотр веб-страниц, работу с медиа, лёгкое редактирование фотографий и казуальные игры. Apple делает акцент на унифицированной архитектуре памяти чипов серии M, которая, по их словам, оптимизирует использование оперативной памяти по сравнению с традиционными ПК.

Хотя 8 ГБ могут легко справиться с основными задачами, некоторые пользователи настроены скептически. Видеомонтаж, программирование и запуск нескольких требовательных приложений могут выявить ограничения. Этот аргумент особенно актуален для MacBook Pro, традиционно ориентированного на профессиональных пользователей. Обновление оперативной памяти с 8 до 16 ГБ стоит дополнительно 200 долларов.