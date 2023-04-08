Нужны ли 200 Мп в камере? Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ огорчил качеством съёмки

17:03, 08 апреля 2023
1 мин.
Нужны ли 200 Мп в камере? Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ огорчил качеством съёмкиВидимо, это не всегда оправдано
Недавно состоялся глобальный запуск Redmi Note 12 Pro+. «На бумаге» модель выглядит очень интересной: у неё есть быстрая зарядка на 120 Вт, AMOLED-дисплей и основная камера на 200 Мп. Однако тесты DxOMark показали, что много мегапикселей не гарантируют хороший результат.
Фото: Redmi
С общей оценкой в 113 баллов Redmi Note 12 Pro+ занял 74-е место в списке DxOMark. Так, устройство с 200-мегапиксельной камерой уступает iPhone 11 с 12-Мп камерой. Лучше со съёмкой справляется и Xiaomi 12T.
Эксперты отметили, что Redmi Note 12 Pro+ всё же хорошо работает при дневном свете. Тем не менее, есть проблемы с цветопередачей и артефактами, а также медленная автофокусировка.