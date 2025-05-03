Nvidia обеспокоилась ростом ИИ-решений Huawei, несмотря на санкции США

Хуанг отметил, что ограничения США на поставки чипов Nvidia в Китай невольно усиливают позиции Huawei, позволяя китайской компании захватывать рынок ИИ.

После ужесточения санкций администрацией Трампа Nvidia была вынуждена прекратить поставки своего чипа H20, разработанного специально для Китая. Это открыло путь для Huawei, которая активно продвигает собственные чипы Ascend, включая мощный Ascend 910C, готовящийся к массовому производству. Эти чипы используются для обучения больших языковых моделей, таких как DeepSeek R1, и могут создать глобальный спрос на продукцию Huawei.