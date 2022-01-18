О чём нужно помнить, если вы собираетесь перейти с Android-смартфона на iPhone

О чём нужно помнить, если вы собираетесь перейти с Android-смартфона на iPhoneРассказывает пользователь iXBT.com
Существуют люди, которые любят новизну и разнообразие. Это заставляет их, например, менять мобильные устройства на Android - на iPhone. Если вы из таких, то ниже - основные моменты, которые нужно знать при выборе смартфона Apple.
- Приложения. В App Store приложений в целом гораздо меньше, чем в Google Play. Поэтому какие-то приложения разрабатываются специально для iPhone (примеры - Instagram, Kate++). Вместе с тем нужно сказать, что интерфейс в них выглядит лучше именно на смартфонах Apple. Яркий пример - качество публикаций в сториз в Instagram: у Android-аппаратов оно оставляет желать лучшего в отличие от iPhone.
- «Охота» на айфоны. К сожалению, мошенники всеми силами стараются заполучить эти устройства и личные данные. Один из методов - блокировка телефона при помощи ввода ID-номера. В этом случае могут, например, попросить продавца подержанного iPhone проверить его подлинность с помощью ID-номера. После ввода всё блокируется, а устройство уже показывается как украденное/утерянное.
Также если вы зарегистрируете Apple ID, то автоматически создадите учётную запись, благодаря которой можно синхронизировать все устройства Apple. Есть ещё и база данных iCloud. Однако бесплатно даётся лишь 5 ГБ, а за расширение придётся платить, и много. Из минусов синхронизации - при удалении с одного из девайсов контент удаляется и с остальных, в результате восстановить его нельзя. Помимо этого, при получении доступа мошенниками к вашему аккаунту они будут иметь возможность заблокировать все синхронизированные устройства.
- Автономность. По времени работы лучше Android оказываются лишь модели iPhone с 11-й версии. Кроме того, на Android есть быстрая зарядка.
- Зарядное устройство. В комплект оно не входит, поэтому если у вас раньше не было iPhone, то вам придётся покупать зарядку дополнительно. Кроме того, используется на устройствах Apple разъём Lightning, что отличает эти девайсы от остальных.
- Главное отличие Android от iPhone. Оно заключается в гибкости настроек на Android. Другими словами, на таких смартфонах можно изменять практически все параметры. На iPhone такое невозможно. А ещё в системе нет ничего бесплатного: нужно либо приобретать подписку, либо довольствоваться ограничениями.
- Различия по «железу». Более технологичными считаются устройства на Android. Они дают возможность использовать множество приложений камер, стандартное приложение камеры также зачастую даже не на самых дорогих версиях отличаются неплохой функциональностью (у iPhone, например, лишь на Pro-версиях можно настраивать выдержку), получить 120 Гц на аппаратах средней ценовой категории (у iPhone подобное лишь в Pro и более дорогих версиях).
- Возможность работы двух SIM-карт. Такой функции у iPhone, которые продаются в РФ, нет. Хотя есть выход - использование eSIM.
- Продажа девайсов на iOS. Такие смартфоны очень просто продать по схожей стоимости. Однако есть вероятность при покупке подержанной модели получить образец, который уже разбирали и ремонтировали, заменяли в нём отдельные компоненты и т.п.