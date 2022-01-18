О чём нужно помнить, если вы собираетесь перейти с Android-смартфона на iPhone

Существуют люди, которые любят новизну и разнообразие. Это заставляет их, например, менять мобильные устройства на Android - на iPhone. Если вы из таких, то ниже - основные моменты, которые нужно знать при выборе смартфона Apple.

Приложения. В App Store приложений в целом гораздо меньше, чем в Google Play. Поэтому какие-то приложения разрабатываются специально для iPhone (примеры - Instagram, Kate++). Вместе с тем нужно сказать, что интерфейс в них выглядит лучше именно на смартфонах Apple. Яркий пример - качество публикаций в сториз в Instagram: у Android-аппаратов оно оставляет желать лучшего в отличие от iPhone.

«Охота» на айфоны. К сожалению, мошенники всеми силами стараются заполучить эти устройства и личные данные. Один из методов - блокировка телефона при помощи ввода ID-номера. В этом случае могут, например, попросить продавца подержанного iPhone проверить его подлинность с помощью ID-номера. После ввода всё блокируется, а устройство уже показывается как украденное/утерянное.

Также если вы зарегистрируете Apple ID, то автоматически создадите учётную запись, благодаря которой можно синхронизировать все устройства Apple. Есть ещё и база данных iCloud. Однако бесплатно даётся лишь 5 ГБ, а за расширение придётся платить, и много. Из минусов синхронизации - при удалении с одного из девайсов контент удаляется и с остальных, в результате восстановить его нельзя. Помимо этого, при получении доступа мошенниками к вашему аккаунту они будут иметь возможность заблокировать все синхронизированные устройства.