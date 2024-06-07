О новейшем смартфоне Oppo F27 Pro+ стало известно почти всё. Спасибо утечкам

Из утечки стало известно, что Oppo F27 Pro+ будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050 SoC, в паре с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1. Устройство имеет заднюю панель из веган кожи и большой круглый модуль камеры.

Что касается оптики, то смартфон оснащен 64-мегапиксельным основным сенсором, а спереди расположена 8-мегапиксельная камера для селфи. F27 Pro+ питается от аккумулятора емкостью 5 000 мАч, поддерживающего быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

F27 Pro+ работает под управлением ОС ColorOS на базе Android 14 и отличается защитой от воды и пыли по стандарту IP69. Устройство также было замечено в GeekBench, что подтверждает наличие как минимум одного варианта с 8 ГБ оперативной памяти.