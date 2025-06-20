Oakley показала свои умные очки для спортсменов

Очки оснащены двумя камерами, встроенными динамиками и микрофонами. После подключения к смартфону через Bluetooth, ими можно пользоваться для прослушивания музыки, звонков или общения с искусственным интеллектом Meta*. Очки также могут подсказывать, что находится перед вами, и переводить надписи или речь на другие языки.

Новая модель разработана с учётом потребностей спортсменов: у неё защита от брызг (IPX4), улучшенная батарея (до 8 часов работы и 48 часов с зарядным футляром) и улучшенное качество видео — теперь в 3K вместо 1080p.

Oakley Meta HSTN* выпускаются в пяти вариантах оправ и линз, включая модели с диоптриями. Ограниченная серия за $ 499 будет доступна в 14 странах, включая США, Канаду и большинство стран Европы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена