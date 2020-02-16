Обещанное защитное стекло в гибкой раскладушке Samsung назвали фикцией

На своём YouTube-канале JerryRigEverything Зак опубликовал тест устройства на прочность. В ходе проверки блогер назвал обещанное защитное стекло в гибкой раскладушке Samsung фикцией. Дело в том, что в тесте на устойчивость к царапинам покрытие экрана Galaxy Z Flip «сдалось» перед инструментом со вторым уровнем твёрдости. Инструмент с третьим уровнем твёрдости оставил значительные следы. Как отметил Зак, в точности так же «ведёт» себя пластиковое покрытие. Блогер предположил, что на самом деле Samsung использовала гибридный пластиковый полимер с небольшими вкраплениями стекла.

Зак считает, что Samsung не следовало называть покрытие экрана Galaxy Z Flip стеклом, так как это вводит потребителей в заблуждение. Они ждут от устройства таких же характеристик, которые имеют аппараты с настоящим покрытием из стекла. А раскладушка Samsung их предоставить не может.