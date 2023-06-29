Обещанным уходом и «не пахнет»: на крупнейшем заводе Apple в Китае новая волна найма сотрудников

Обещанным уходом и «не пахнет»: на крупнейшем заводе Apple в Китае новая волна найма сотрудниковВ преддверии запуска iPhone 15
Foxconn, ключевой производственный партнер Apple, наращивает свои усилия по найму персонала в Китае в преддверии ожидаемого запуска iPhone 15 этой осенью. Чтобы поддержать предстоящий выпуск продукции, Foxconn даже предлагает бонусы и стимулы для привлечения бывших сотрудников с опытом работы.
Завод компании в Чжэнчжоу, отвечающий за производство деталей для iPhone, предлагает бонус в размере 8 000 юаней для вернувшихся сотрудников, которые проработают в пиковые сезоны. Кроме того, сотрудники, которые пригласят новых работников, могут получить вознаграждение в размере 1 000 юаней за человека, а те, кто был принят на работу по рекомендации, могут получить бонус в размере 7 000 юаней через четыре месяца.
Наем сотрудников свидетельствует о том, что компания Apple продолжает полагаться на свою китайскую цепочку поставок, несмотря на усилия по диверсификации производства в других странах.