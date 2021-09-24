Обнаружен конструктивный недостаток новых iPhone 13 Pro

Отмечается, что эта проблема касается только модели Pro. С iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro Max всё нормально.

Можно было бы считать это мелкой оплошностью, если бы не тот факт, что пострадало ещё одно устройство. iPhone 13 Pro плохо встаёт в лучший, по мнению некоторых, контроллер для iOS-устройств — Backbone One. Из-за плохой посадки смартфон покачивается в контроллере. Это позволяет считать, что Apple допустила конструктивный недостаток в новой модели айфона.