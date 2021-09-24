Обнаружен конструктивный недостаток новых iPhone 13 Pro

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Обнаружен конструктивный недостаток новых iPhone 13 ProКамера тут слишком огромная
Новые iPhone 13 Pro получили увеличенный блок камер, и это оказалось проблемой при работе смартфона с другими устройствами. В частности, с зарядкой MagSafe Duo и контроллером Backbone.
Конечно, MagSafe Duo формально совместима с iPhone 13 Pro. И при использовании зарядка идёт, но из-за выступающего блока камер всё стыкуется очень плохо. На фото ниже можно увидеть, как это выглядит:
Отмечается, что эта проблема касается только модели Pro. С iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro Max всё нормально.
Можно было бы считать это мелкой оплошностью, если бы не тот факт, что пострадало ещё одно устройство. iPhone 13 Pro плохо встаёт в лучший, по мнению некоторых, контроллер для iOS-устройств — Backbone One. Из-за плохой посадки смартфон покачивается в контроллере. Это позволяет считать, что Apple допустила конструктивный недостаток в новой модели айфона.