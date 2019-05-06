Обнаружен новый способ сушки телефона-утопленника

Все знают метод сушки смартфонов при помощи риса. В большинстве случаев этот способ действительно помогает вернуть устройства к жизни. Представитель руководства Xiaomi помнил об этом, и когда случайно уронил свой телефон в воду поторопился найти рис, чтобы положить утопленника туда. Это у него, к сожалению, не вышло, и сенсорный экран Xiaomi Mi 9 местами перестал реагировать на прикосновения.

Тогда мужчина положил смартфон на солнце и включил на нём музыку. Судя по всему, вибрация динамика обеспечила своего рода вентиляцию телефона. Его сенсор восстановился в течение дня.