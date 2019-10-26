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Обнаружена утраченная «фишка» Google Pixel 4
Пользователи уже раскритиковали смартфоны за отсутствие поддержки данной опции
Один из специалистов сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружил, что Google готовила режим записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду для новых Pixel 4. Однако в финальной версии смартфонов опции не оказалось.
Ранее компания объяснила отсутствие возможности записи в 4K тем, что хотела довести до совершенства съёмку в Full HD. Первый режим, по словам представителей Google, создаёт видео слишком большого объёма.
Однако, как написал специалист под ником Mishaal Rahman, компания всё-таки намеревалась добавить запись в 4K. Но по каким-то причинам передумала это делать. Доказательства этому эксперт нашёл в коде Android.
Журналисты предположили, что соответствующий режим съёмки компания может добавить позже с очередным обновлением.
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