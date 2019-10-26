Обнаружена утраченная «фишка» Google Pixel 4

Ранее компания объяснила отсутствие возможности записи в 4K тем, что хотела довести до совершенства съёмку в Full HD. Первый режим, по словам представителей Google, создаёт видео слишком большого объёма.

Однако, как написал специалист под ником Mishaal Rahman, компания всё-таки намеревалась добавить запись в 4K. Но по каким-то причинам передумала это делать. Доказательства этому эксперт нашёл в коде Android.

Журналисты предположили, что соответствующий режим съёмки компания может добавить позже с очередным обновлением.