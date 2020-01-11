Обнаружено доказательство скорого выхода Xiaomi Pocophone F2

Инсайдер _the_tech_guy‏ поделился в Twitter скриншотами заявки на регистрацию товарного знака POCO F2. Заявление было создано в декабре прошлого года. По сути, это доказательство того, что компания всерьёз намерена выпустить продолжение Pocophone. По крайней мере, если это не фейк.

Какое характеристики получит новый смартфон, пока не сообщается. По слухам, Pocophone F2 могут оснастить топовой платформой Snapdragon 865. Инсайдеры и журналисты также предполагают, что устройство будет одним из самых недорогих в своём сегменте. Что ж, будем ждать официальных заявлений от производителей.