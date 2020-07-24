Обнаружены доказательства скорого выхода двухэкранного смартфона Microsoft

Как пишет издание The Verge, устройства, как правило, появляются в списках FCC и Bluetooth за несколько недель перед официальным запуском. Ранее уже появлялись слухи, что Surface Duo могут выпустить в июле. Но, скорее всего, запуск всё-таки состоится в следующем месяце.

Журналисты сообщают, что Microsoft всё ещё надеется начать поставлять смартфон к концу сентября.

Напомним, Surface Duo был анонсирован в прошлом году. По утечкам известно, что смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, а также двумя 5,6-дюймовыми экранами.