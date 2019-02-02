Обнаружены первые недостатки гибкой раскладушки Motorola Razr 2019

Во-первых, пользователь Twitter Jeremy DeBose опубликовал в соцсети фотографию, на которой показан дефект выставочного образца Motorola Razr 2019. Источник сообщил, что при нажатии на левую управляющую кнопку смартфона посередине экрана появляется странная зелёная полоса. Не исключено, что эта проблема касается только выставочного образца. Да и официальный аккаунт Motorola заявил, будто девайс на фото был умышленно испорчен. На это пользователи резонно заметили, что компания сама обещала сделать экран прочным.

Во-вторых, в сети появился видеоролик с частью обзора Motorola Razr 2019. В нём показано, что дисплей смартфона в области шарнирной части не прикреплен к корпусу. Это, конечно, конструктивные особенности, но выглядят они не слишком надёжно.