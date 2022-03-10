Обнаружены первые подробности "начинки" Xiaomi Poco F4 и F4 Pro

Недавняя утечка раскрыла интересную информацию о Poco F4 был замечен на сайте сертификации FCC, что намекает на скорый запуск устройства.

В базе данных FCC устройство указано с MIUI 13. Помимо этого, сертификация также показала, что смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4 400 мАч, который поддерживает быструю зарядку до 67 Вт. Эта модель поддерживает работу 5G.

Ранее листинг BIS показал, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 SoC, а также 8 ГБ оперативной памяти.