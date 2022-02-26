Обнаружился неизвестный смартфон Google

Для Индии это хорошая новость. Последним смартфоном, выпущенным Google в стране, был Pixel 4a. Похоже, появление неизвестного устройства в сертификационной базе данных означает возвращение на рынок.

Как пишет GSMArena, неизвестным телефоном может быть Pixel 6a, который может быть запущен в мае. Тем не менее, уже ходят слухи и о Pixel 7 и 7 Pro. Так что о том, каким устройством является GX7AS остаётся только гадать.

По слухам, смартфоны серии Pixel 7 будут повторять текущий дизайн Pixel 6. Ожидается, что 7 Pro будет оснащен изогнутой OLED-панелью диагональю 6,7 или 7,8 дюйма.