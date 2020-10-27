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Обновлен рейтинг надёжности Android-смартфонов
Эти смартфоны прочны и своевременно обновляются
Исследователи компании Counterpoint Research обновили рейтинг надёжности Android-смартфонов. Лидерами по качеству сборки, программному обеспечению и патчам безопасности стали устройства Nokia.
В целом рейтинг Counterpoint Research базируется на четырех критериях: программное обеспечение, обновления безопасности, качество сборки и рекомендации для использования в корпоративных целях. Чтобы оценить качество сборки, специалисты смотрят на надёжность устройства в эксплуатации, прочность, износостойкость покрытия корпуса, устойчивость к влага и высоким температурам и др.
Исследователи пришли к выводу, что смартфоны Nokia сделаны из качественных материалов, долго прослужат, будут вовремя получать обновления ПО и патчи для системы безопасности. Кроме того, бренд имеет самую большую линейку устройств, рекомендованных для корпоративного использования. В итоге смартфоны Nokia получили оценки выше средних.