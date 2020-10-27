Обновлен рейтинг надёжности Android-смартфонов

В целом рейтинг Counterpoint Research базируется на четырех критериях: программное обеспечение, обновления безопасности, качество сборки и рекомендации для использования в корпоративных целях. Чтобы оценить качество сборки, специалисты смотрят на надёжность устройства в эксплуатации, прочность, износостойкость покрытия корпуса, устойчивость к влага и высоким температурам и др.

Исследователи пришли к выводу, что смартфоны Nokia сделаны из качественных материалов, долго прослужат, будут вовремя получать обновления ПО и патчи для системы безопасности. Кроме того, бренд имеет самую большую линейку устройств, рекомендованных для корпоративного использования. В итоге смартфоны Nokia получили оценки выше средних.