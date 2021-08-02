Обновлен рейтинг самых быстрых смартфонов в мире

Победителем стал Xiaomi Black Shark 4 Pro, получивший 854 439 баллов. Следующим идет смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, за который отдано 831 163 балла. Почетное третье место у OnePlus 9 Pro (822 338 баллов).

Оставшиеся семь мест в десятке достались Oppo Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Meizu 18 и Xiaomi Mi 11 Ultra соответственно.