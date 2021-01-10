Обновлен рейтинг самых производительных смартфонов в мире

Так, лидером мирового рейтинга стал Huawei Mate 40 Pro, который набрал порядка 657 784 баллов. Напомним, что этот смартфон работает на базе процессора Kirin 9000. Вторую строчку занял iQOO Neo3 с 646 016 баллами, а замыкает первую тройку Asus ROG Phone 3, который удостоился 630 307 баллов. Также в список вошли такие смартфоны, как Oppo Find X2, Galaxy Note20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Black Shark 3, Galaxy S20 FE 5G и Poco F2 Pro.