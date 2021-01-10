Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов среднего класса в мире

Первое место в глобальном рейтинге, который составляется на основе данных тысяч тестирований производительности, занял Honor 30 с 404 970 баллами. В китайском списке лидером был Redmi 10X 5G с результатом 400 742 балла.

Далее в глобальном рейтинге следует Huawei Nova 7, а вот Redmi 10X 5G оказывается только на третьем месте. После этого в списке можно увидеть Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Redmi K30 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Huawei Nova 7i, Realme 7, Redmi Note 8 Pro и Realme 6.