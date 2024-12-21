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Опубликовано 21 декабря 2024, 15:45
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Обновление HyperOS 2 получили устройства Xiaomi, Redmi и Poco, но не все

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Xiaomi выпустила обновление HyperOS 2 для нескольких моделей своих устройств. Обновление вносит значительные изменения в производительность, многозадачность и возможности подключения устройств.
Обновление HyperOS 2 получили устройства Xiaomi, Redmi и Poco, но не все
© Ferra

Оно обещает более быстрый запуск приложений, уменьшение задержек и более плавную анимацию. Среди ключевых особенностей — экран блокировки с поддержкой искусственного интеллекта, 3D-показ погоды в реальном времени и обновленный стиль рабочего стола. В HyperOS 2 также появились такие ИИ-инструменты, как AI Magic Painting.

Обновление распространяется партиями, поэтому может потребоваться время, чтобы его получили все пользователи. На данный момент одними из первых его получили такие устройства, как:

  • Xiaomi 14 Global

  • Xiaomi 14 Ultra China

  • Xiaomi 14 Ultra Global

  • Xiaomi 14 Ultra India

  • Xiaomi 14T EEA

  • Xiaomi 14T Pro EEA

  • Xiaomi 13T Global

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Indonesia

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Russia

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 EEA

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global

  • Redmi Pad Pro 5G EEA

  • Redmi 13 / POCO M6 Global

  • Redmi Note 12 Global

  • Redmi 13C / POCO C65 Global

  • Redmi 12 5G/POCO M6 Pro 5G Global

  • Redmi Note 13 Pro 5G EEA

  • Redmi Note 13 Pro+ 5G Global

  • Redmi 12 4G Russia

  • Redmi Note 13 4G EEA

Однако доступность может зависеть от региона.