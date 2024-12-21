Обновление HyperOS 2 получили устройства Xiaomi, Redmi и Poco, но не все

Оно обещает более быстрый запуск приложений, уменьшение задержек и более плавную анимацию. Среди ключевых особенностей — экран блокировки с поддержкой искусственного интеллекта, 3D-показ погоды в реальном времени и обновленный стиль рабочего стола. В HyperOS 2 также появились такие ИИ-инструменты, как AI Magic Painting.

Обновление распространяется партиями, поэтому может потребоваться время, чтобы его получили все пользователи. На данный момент одними из первых его получили такие устройства, как:

Xiaomi 14 Global

Xiaomi 14 Ultra China

Xiaomi 14 Ultra Global

Xiaomi 14 Ultra India

Xiaomi 14T EEA

Xiaomi 14T Pro EEA

Xiaomi 13T Global

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Indonesia

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Russia

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 EEA

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global

Redmi Pad Pro 5G EEA

Redmi 13 / POCO M6 Global

Redmi Note 12 Global

Redmi 13C / POCO C65 Global

Redmi 12 5G/POCO M6 Pro 5G Global

Redmi Note 13 Pro 5G EEA

Redmi Note 13 Pro+ 5G Global

Redmi 12 4G Russia

Redmi Note 13 4G EEA

Однако доступность может зависеть от региона.