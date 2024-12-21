Обновление HyperOS 2 получили устройства Xiaomi, Redmi и Poco, но не все

Обновление HyperOS 2 получили устройства Xiaomi, Redmi и Poco, но не всеВаше в списке есть?
Оно обещает более быстрый запуск приложений, уменьшение задержек и более плавную анимацию. Среди ключевых особенностей — экран блокировки с поддержкой искусственного интеллекта, 3D-показ погоды в реальном времени и обновленный стиль рабочего стола. В HyperOS 2 также появились такие ИИ-инструменты, как AI Magic Painting.
Обновление распространяется партиями, поэтому может потребоваться время, чтобы его получили все пользователи. На данный момент одними из первых его получили такие устройства, как:
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Xiaomi 14 Global
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Xiaomi 14 Ultra China
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Xiaomi 14 Ultra Global
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Xiaomi 14 Ultra India
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Xiaomi 14T EEA
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Xiaomi 14T Pro EEA
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Xiaomi 13T Global
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Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Indonesia
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Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Russia
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Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 EEA
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Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global
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Redmi Pad Pro 5G EEA
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Redmi 13 / POCO M6 Global
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Redmi Note 12 Global
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Redmi 13C / POCO C65 Global
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Redmi 12 5G/POCO M6 Pro 5G Global
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Redmi Note 13 Pro 5G EEA
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Redmi Note 13 Pro+ 5G Global
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Redmi 12 4G Russia
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Redmi Note 13 4G EEA
Однако доступность может зависеть от региона.