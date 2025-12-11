Обновление HyperOS 3 теперь получили и смартфоны Xiaomi постарше

Опубликовано 11 декабря 2025, 18:001 мин.
Обновление HyperOS 3 теперь получили и смартфоны Xiaomi постаршеСписок моделей
Xiaomi расширили поддержку своей последней версии оболочки HyperOS 3. На этот раз обновление получат трёхлетние флагманы, а также некоторые смартфоны среднего и бюджетного сегмента постарше.
Обновление пока распространяется поэтапно, чтобы компания могла быстро устранять возможные ошибки. HyperOS 3 приносит новый дизайн, улучшенный интерфейс и дополнительные функции, пишут СМИ.
Список моделей, получающих HyperOS 3:
-
Xiaomi Mix Fold 3
-
Xiaomi 13 Ultra
-
Xiaomi 13 Pro
-
Xiaomi 13
-
Redmi Note 15 Pro+
-
Redmi Note 15 Pro
-
Redmi Note 14 Pro+
-
Redmi Note 14 Pro
-
Redmi Note 13 Pro+
-
Redmi Note 13 Pro
Xiaomi также сообщает, что HyperOS 3 для глобальных версий смартфонов сейчас проходит внутреннее тестирование. Широкий релиз ожидается в ближайшее время.