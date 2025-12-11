Обновление HyperOS 3 теперь получили и смартфоны Xiaomi постарше

Обновление пока распространяется поэтапно, чтобы компания могла быстро устранять возможные ошибки. HyperOS 3 приносит новый дизайн, улучшенный интерфейс и дополнительные функции, пишут СМИ.

Список моделей, получающих HyperOS 3:

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Xiaomi также сообщает, что HyperOS 3 для глобальных версий смартфонов сейчас проходит внутреннее тестирование. Широкий релиз ожидается в ближайшее время.