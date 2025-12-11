Телефоны
Опубликовано 11 декабря 2025, 18:00
Обновление HyperOS 3 теперь получили и смартфоны Xiaomi постарше

Список моделей
Xiaomi расширили поддержку своей последней версии оболочки HyperOS 3. На этот раз обновление получат трёхлетние флагманы, а также некоторые смартфоны среднего и бюджетного сегмента постарше.
© Xiaomi

Обновление пока распространяется поэтапно, чтобы компания могла быстро устранять возможные ошибки. HyperOS 3 приносит новый дизайн, улучшенный интерфейс и дополнительные функции, пишут СМИ.

Список моделей, получающих HyperOS 3:

  • Xiaomi Mix Fold 3

  • Xiaomi 13 Ultra

  • Xiaomi 13 Pro

  • Xiaomi 13

  • Redmi Note 15 Pro+

  • Redmi Note 15 Pro

  • Redmi Note 14 Pro+

  • Redmi Note 14 Pro

  • Redmi Note 13 Pro+

  • Redmi Note 13 Pro

Xiaomi также сообщает, что HyperOS 3 для глобальных версий смартфонов сейчас проходит внутреннее тестирование. Широкий релиз ожидается в ближайшее время.

