Обновление iOS 17.3 Beta 2 заблокировало iPhone по всему миру

Ранние пользователи с iPhone 12, 13, 14 и 15 обнаружили, что их телефоны застряли в цикле перезагрузки, не в состоянии загрузиться обратно в систему. Виной тому, судя по всему, стала функция «Back Tap», позволяющая выполнять настраиваемые действия с помощью двойных и тройных нажатий на задней панели.

Любопытно, что в некоторых сообщениях пользователи с отключенной функцией «Back Tap» даже испытывают зацикливание, что вносит дополнительную путаницу в проблему. К счастью, выход из кошмара с зацикливанием загрузки есть. Пострадавшие пользователи могут перейти на стабильную iOS 17.2.1 или предыдущую бета-версию iOS 17.3 beta 1, но учтите, что для сохранения данных и приложений очень важно сделать резервную копию.

Apple пока умалчивает о конкретной причине зацикливания загрузки, но, несомненно, работает над ее устранением.