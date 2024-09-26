Обновление iOS 18.1 сделало процессор iPhone 16 Pro таким же мощным, как компьютерный Apple M2

Опубликовано 26 сентября 2024, 07:291 мин.
Обновление iOS 18.1 сделало процессор iPhone 16 Pro таким же мощным, как компьютерный Apple M2Купертиновцы, конечно, удивили
С выходом iOS 18.1 beta, производительность процессора A18 Pro в iPhone 16 Pro значительно улучшилась, приближаясь к уровню Apple M2.
Ранее Apple снижала частоту чипа для увеличения времени работы батареи, но в последней бета-версии iOS 18.1 эта стратегия была пересмотрена.
В результате тестирования в Geekbench 6, A18 Pro набрал 3601 балл в одноядерном и 9388 в многоядерном тесте, что всего на 4% медленнее, чем M2 в MacBook Air.
Это делает A18 Pro одним из самых мощных мобильных чипов, почти наравне с компьютерами.
Кроме того, процессор iPhone 15 Pro также получил прирост производительности в этой бета-версии, но окончательные результаты будут ясны после официального релиза апдейта.