Обновление iOS 18.1 сделало процессор iPhone 16 Pro таким же мощным, как компьютерный Apple M2

Ранее Apple снижала частоту чипа для увеличения времени работы батареи, но в последней бета-версии iOS 18.1 эта стратегия была пересмотрена.

В результате тестирования в Geekbench 6, A18 Pro набрал 3601 балл в одноядерном и 9388 в многоядерном тесте, что всего на 4% медленнее, чем M2 в MacBook Air.

Это делает A18 Pro одним из самых мощных мобильных чипов, почти наравне с компьютерами.

Кроме того, процессор iPhone 15 Pro также получил прирост производительности в этой бета-версии, но окончательные результаты будут ясны после официального релиза апдейта.